Баскетболисты «Самары» проводили год победой в Москве
30 декабря 2017 09:43
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29 декабря в последнем матче календарного 2017 года «Самара» в Москве переиграла лидера Суперлиги, команду ЦСКА-2 — 75:64.
Самарцы вели в счете на протяжении всего матча.
Благодаря этой победе наша команда уходит на новогодние «каникулы» на третьем месте в таблице.
Следующий свой матч «Самара» проведет 8 января: в «МТЛ Арене» она примет «Рязань».
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