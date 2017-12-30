Баскетболисты «Самары» проводили год победой в Москве

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29 декабря в последнем матче календарного 2017 года «Самара» в Москве переиграла лидера Суперлиги, команду ЦСКА-2 — 75:64.Самарцы вели в счете на протяжении всего матча.Благодаря этой победе наша команда уходит на новогодние «каникулы» на третьем месте в таблице.Следующий свой матч «Самара» проведет 8 января: в «МТЛ Арене» она примет «Рязань».