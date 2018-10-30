Баскетболисты «Самары» проведут домашние матчи чемпионата Суперлиги с уральскими командами

77

31 октября и 3 ноября «Самара» проведет очередные матчи чемпионата баскетбольной Суперлиги: в «МТЛ Арене» команда сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК» (г. Ревда, Свердловская обл.) и «Уралмашем» (Екатеринбург).«Самара» начала сезон с четырех побед подряд и сейчас входит в число лидеров Суперлиги. Так же четыре победы имеет и «Темп-СУМЗ-УГМК», бронзовый призер прошлого сезона. «Уралмаш» только дебютирует в Суперлиге-1: в прошлом сезоне команда выступала во втором дивизионе (Суперлига-2) и стала его бронзовым призером.Матч с «Темп-СУМЗ-УГМК» состоится 31 октября (начало — в 19-00), матч с «Уралмашем» — 3 ноября (начало — в 14-00).Игры пройдут в «МТЛ Арене», вход для болельщиков свободный.