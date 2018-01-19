Баскетболисты «Самары» переиграли «Иркут»

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18 января в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла иркутский «Иркут» — 60:48.Отметим, что иркутяне перед поездкой в Самару одержали четыре победы.Эта победа стала для «Самары» четвертой подряд. Благодаря ей она укрепилась на втором месте в таблице Суперлиги.В воскресенье, 21 января самарцы сыграют с лидером чемпионата, «Спартаком-Приморье». Игра состоится в «МТЛ Арене», начало — в 18-00.