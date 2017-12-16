Баскетболисты «Самары» на своей площадке переиграли чемпионов Суперлиги

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15 декабря в очередном матче Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла действующего чемпиона турнира, «Университет-Югру».69:55 — второй раз за сезон «Самара» переигрывает чемпиона Суперлиги.Благодаря этой победе самарцы укрепили свои позиции в лидирующей группе: команда сейчас идет на третьем месте.Уже в понедельник «Самара» вновь выйдет на паркет: в «МТЛ Арене» она примет «Новосибирск». Начало матча — в 19-00. Это будет последний домашний матч нашей команды в уходящем году.