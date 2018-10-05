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Андрей Тихонов покидает "Крылья Советов"

5 октября 2018 12:29
84
Андрей Тихонов покидает
Он провел заключительную тренировку.

Сегодня в рамках подготовки к игре с московским "Динамо" наша команда провела предматчевую тренировку. Это занятие стало заключительным для Андрея Тихонова в качестве главного тренера "Крыльев Советов" на данном этапе.

По окончании тренировки Андрей Тихонов тепло попрощался с игроками и сотрудниками клуба, после чего сказал для www.KC-CAMAPA.ru:

– Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в "Крыльях". Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время "Крылья" чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.

Отдельно хочу поблагодарить за внимание, которое руководство области оказывало команде на протяжении моей тренерской работы. Губернатор Дмитрий Азаров всегда лично поддерживал нас и переживал за "Крылья".

Как тренеру, мне также важны мнения и оценки моих коллег. Я благодарен Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, Александру Федоровичу Тарханову, Юрию Фарзуновичу Газзаеву, Владиславу Радимову, Дмитрию Хохлову и Олегу Фоменко за их советы и профессиональную помощь.

Я всегда чувствовал себя в Самаре , как дома. И выходя на поле, как игрок "Крыльев", и выводя команду на матчи, в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в "Крыльях Советов".

Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время.

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