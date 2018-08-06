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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Андрей Тихонов: Такие голы пропускать нельзя

6 августа 2018 13:56
144
Андрей Тихонов: Такие голы пропускать нельзя Об этом главный тренер
Об этом главный тренер "Крыльев Советов" заявил после поражения от "Оренбурга" (0:3).

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал вчерашнее поражение его команды от «Оренбурга» 0-3, сообщается на сайте ФК.
– Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок забивает. Мы пытаемся играть в футбол. Здесь за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но не забили сразу пропустили второй мяч. Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим.


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