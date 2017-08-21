9 сентября состоится первый чемпионат Самарской области по болотному футболу

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В рамках V экстремального марафона «Хрящевка Challenge» – 2017, который пройдет около Тольятти 9 сентября, будет организован первый открытый чемпионат Самарской области по болотному футболу. Участие в соревнованиях могут принять все желающие, сформировав команды и подав заявки.Марафон «Хрящевка Challenge» пройдет в Ставропольском районе Самарской области (45 км от Тольятти). Участники преодолеют трассы (дистанции 5, 10 и 21 км) по пересеченной местности с искусственно созданными и естественными препятствиями. Помимо спортивной составляющей будут организованы выступление музыкальных групп и выставка космической техники.Впервые в рамках марафона состоится I открытый чемпионат Самарской области по болотному футболу. Это разновидность футбола, который проводится на площадке с заболоченной почвой. Ежегодно в Финляндии проходит чемпионат мира по болотному футболу, который неоднократно выигрывали российские клубы. Так на последнем турнире, завершившемся в июле, российская команда в третий раз подряд завоевала золото.В открытом чемпионате Самарской области по болотному футболу могут выступить любые команды. По регламенту соревнований игры будут проходить на двух площадках размером 60 на 35 метров, имеющих болотистое основание. Время матча – 26 минут (2 тайма по 13 минут). Игра проводится без офсайдов. Состав команды на поле – 5 игроков плюс вратарь. В общей заявке может быть 12 игроков, разрешается участие смешанных составов (мужчины и женщины в одной команде). Запрещается играть без формы и менять обувь во время игры. Обувь разрешена любая спортивная, кроме бутс с шипами. Допускаются игра босиком. По вопросам участия и оформления заявок обращаться +7 927 013 79 80 (Антон), https://vk.com/fishingamefootball«Мы стремимся каждый год делать наш уникальный марафон еще более интересным и разнообразным. На этот раз расширили спортивную программу, устроив соревнования по болотному футболу. Как известно, самарская команда «Спутник» дважды побеждала на чемпионате мира, так что исторические корни у этого вида спорта в регионе есть. Игрок «Спутника», двукратный чемпион мира Александр Гринкевич будет главным арбитром нашегочемпионата. Заявки на участие подали уже 8 команд. Мы ждем всех, кто готов сразиться за титул первого чемпиона Самарской области по болотному футболу», - рассказал директор «Хрящевки Challenge» Игорь Поваров.Регистрация на марафон «Хрящевка Challenge» – 2017 на сайте www.fishingame.ru и www.vk.com/fishingame