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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

9 сентября около Тольятти состоится первый чемпионат Самарской области по болотному футболу

21 августа 2017 19:48
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В открытом чемпионате Самарской области по болотному футболу могут выступить любые команды. Состав команды на поле – 5 игроков плюс вратарь.
В рамках V экстремального марафона «Хрящевка Challenge» – 2017, который пройдет около Тольятти 9 сентября, будет организован первый открытый чемпионат Самарской области по болотному футболу. Участие в соревнованиях могут принять все желающие, сформировав команды и подав заявки.

Марафон «Хрящевка Challenge» пройдет в Ставропольском районе Самарской области (45 км от Тольятти). Участники преодолеют трассы (дистанции 5, 10 и 21 км) по пересеченной местности с искусственно созданными и естественными препятствиями. Помимо спортивной составляющей будут организованы выступление музыкальных групп и выставка космической техники.

Впервые в рамках марафона состоится I открытый чемпионат Самарской области по болотному футболу. Это разновидность футбола, который проводится на площадке с заболоченной почвой. Ежегодно в Финляндии проходит чемпионат мира по болотному футболу, который неоднократно выигрывали российские клубы. Так на последнем турнире, завершившемся в июле, российская команда в третий раз подряд завоевала золото.

В открытом чемпионате Самарской области по болотному футболу могут выступить любые команды. По регламенту соревнований игры будут проходить на двух площадках размером 60 на 35 метров, имеющих болотистое основание. Время матча – 26 минут (2 тайма по 13 минут). Игра проводится без офсайдов. Состав команды на поле – 5 игроков плюс вратарь. В общей заявке может быть 12 игроков, разрешается участие смешанных составов (мужчины и женщины в одной команде). Запрещается играть без формы и менять обувь во время игры. Обувь разрешена любая спортивная, кроме бутс с шипами. Допускаются игра босиком. 

«Мы стремимся каждый год делать наш уникальный марафон еще более интересным и разнообразным. На этот раз расширили спортивную программу, устроив соревнования по болотному футболу. Как известно, самарская команда «Спутник» дважды побеждала на чемпионате мира, так что исторические корни у этого вида спорта в регионе есть. Игрок «Спутника», двукратный чемпион мира Александр Гринкевич будет главным арбитром нашего чемпионата. Заявки на участие подали уже 8 команд.

Мы ждем всех, кто готов сразиться за титул первого чемпиона Самарской области по болотному футболу», - рассказал директор «Хрящевки Challenge» Игорь Поваров.

Регистрация на марафон «Хрящевка Challenge» – 2017 на сайте www.fishingame.ru и www.vk.com/fishingame, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.


Фото pixabay.com

 
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