5 ноября "Крылья Советов" сыграют с "Уфой"
4 ноября 2018 22:42
170
Уфа встретила "Крылья" дождливой погодой с температурой в плюс один градус. На матч с "Уфой" не полетели травмированные игроки, а также Агустин Рохель, который пропустит игру из-за дисквалификации, полученной в предыдущей игре с "Зенитом".
В понедельник, 5 ноября "Уфа"c сыграет с "Крыльями Советов".
Основной и молодежный составы "Крыльев Советов" проведут свои матчи в один день. Резервисты сыграют с "Уфой" в 10:00 по самарскому времени. Основные команды "Уфы" и "Крыльев Советов" встретятся на стадионе "Нефтяник" в 17:30. Этот матч будет показан в прямом эфире телеканала "Матч. Премьер". Также за ходом встречи можно будет следить по трансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор – Андрей Миронов, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
513
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
396
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
852
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7609
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8150
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7897
Спорт в регионе
4 ноября 2018 23:18
В матче решалась судьба единственной путевки в «Финал четырех» Кубка России. Спорт в регионе
160
4 ноября 2018 22:42
Основной и молодежный составы "Крыльев Советов" проведут свои матчи в один день. Спорт в регионе
169
4 ноября 2018 13:33
В современном обществе становится все больше популярен велотуризм. Этим увлекательным видом спорта занимаются дети, молодежь и более взрослое поколение. Спорт в регионе
31
3 ноября 2018 22:17
Теперь нас ждет решающий матч с питерским "Зенитом". Спорт в регионе
517
3 ноября 2018 20:25
Следующие матчи «Самара» проведет на выезде — в Санкт-Петербурге против «Спартака» (7 ноября) и «Зенита-Фарм» (10-го). Спорт в регионе
516
3 ноября 2018 10:55
Матч прошел в рамках полуфинала кубка России в Новосибирске. Спорт в регионе
434
2 ноября 2018 23:38
В них примут участие более 600 спортсменов из 22-х российских городов, а также спортсмены из Астаны (Казахстан). Спорт в регионе
418
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
606
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
704
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
685
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
701
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
655
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1276
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1000
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1366
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1431
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2550
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1937
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2111
Мероприятия