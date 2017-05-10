7 мая на стадионе «Локомотив» состоялся городской праздник «Футбол запасной столицы»

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В этом году удача снова была на стороне РЖД: сыграв в основное время с результатом 0:0, железнодорожники сумели выйти вперед после серии пенальти. Итог – 4:2.Победителям главного матча вручили кубок.Почетными гостями «Футбола запасной столицы» стали представители Минспорта Самарской области, Департамента спорта, руководители промышленных предприятий, в том числе ПАО «Кузнецов» и РКЦ «Прогресс», сотрудники которых составили сборную «авиаторов».«Футбол запасной столицы» - это не только матч-реконструкция. Это настоящий спортивный праздник. В этом году он имеет особое значение, ведь 3 мая «Крылья Советов» отметили свое 75-летие», – написал в своем послании к участникам праздника министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.В этом году на празднике впервые были представлены «молодежные дубли» сборных авиапрома и железнодорожников – студенческие команды Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева и Самарского государственного университета путей сообщения.Специальный «студенческий» кубок выиграла сборная СНИУ.«Праздник завершился, и мы приступаем к подготовке «Футбола запасной столицы» - 2018. Уверены, что в год проведения Чемпионата мира городской праздник футбола станет еще масштабнее и ярче», - подвела итога события генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН» Татьяна Мокшина, сообщает пресс-служба агенства.