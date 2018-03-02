2 марта завершилось тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО среди жителей Самарской области

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Всего по итогам двух дней в мероприятии приняли участие более двухсот жителей Самары и Самарской области.Активным участниками тестирования стали сотрудники предприятий и организаций Самары: ГАУ СО УСЦ «Грация», ОАО «РЖД», ОСЦ «ПАО «Сбербанк Самара», МБДОУ № 407.Организаторы и участники тестирования отметили качественную работу судейской бригады Общественной организации «Самарская областная федерации легкой атлетики.Фото: vk.com