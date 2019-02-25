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3 марта в лесопарке им. 60лет Советской Власти пройдут ежегодные соревнования по лыжным гонкам

25 февраля 2019 18:55
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Посвящённые памяти руководителя Департамента физической культуры и спорта В.В.Ольховского.
3 марта в лесопарке им. 60лет Советской Власти (Стара-Загора, 226а) пройдут ежегодные соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти руководителя Департамента физической культуры и спорта (2014-2016) В.В.Ольховского.

Начало в 10:45, передает пресс-служба минспорта СО. 



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