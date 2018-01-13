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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

9-летняя самарчанка стала самой молодой чемпионкой РФ по игре в русский бильярд

13 января 2018 18:27
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9-летняя Валерия Кондратьева из Самары участвовала в первенстве среди девушек до 13 лет.
Бильярдный чемпионат проходил с 4 по 11 января в Воронеже. Молодые люди и девушки соревновались в трех возрастных категориях.

9-летняя Валерия Кондратьева из Самары участвовала в первенстве среди девушек до 13 лет. В течение недели она вела борьбу с сильным соперницами со всей страны. В решающей партии девочка одержала победу, и ее команда вышла вперед.

В свои девять лет Лера стала самой молодой чемпионкой России по русскому бильярду за всю историю существования турнира, сообщает 63.ru.
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