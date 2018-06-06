7 июня в ФОКе "Маяк" в Самаре стартует всероссийский юношеский турнир по бадминтону "Самарское лето"

Завтра в ФОКе "Маяк" в Самаре стартует всероссийский юношеский турнир по бадминтону "Самарское лето". Соревнования входят в юношескую серию "YONEX ГРАН-ПРИ 2018/2019. Открытие - в 15:00, сообщает пресс-служба минспорта СО.