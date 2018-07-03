7 июля сборная Швеции‏ сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на "Самара Арене"

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К нам едут желто-синие! Известен первый участник 1/4 финала ЧМ-2018 на "Самара Арен" 7 июля - сборная Швеции.Болельщики этой страны уже успели выпить все пиво в Нижнем Новгороде и устроить массовое шествие в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба администрации Самары.