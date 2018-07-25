4 августа на УСЦ "Чайка" состоится легкоатлетический кросс "Сокольи Горы-2018"

152

Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим.Трасса для кросса будет проходить, по уже знакомым любителям спорта, лесным просекам в окрестностях Сокольих гор на дистанциях 3/5/10/20 км, а также отдельно будет дан старт корпоративному забегу на 3 км.Награждение победителей и призеров будет в каждой возрастной группе, а также всем участникам дипломы и уникальные медали финишерам. Регистрация продлится до 1 августа 2017 года https://russiarunning.com/event/SG2018_crossНачало мероприятия в 10-30, передает пресс-служба минспорта СО..