1 апреля в СК "Ипподром Арена" состоится тестирование ГТО по плаванию

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Для прохождения комиссии по допуску тестирования необходимо быть зарегистрированным в системе ГТО (www.gto.ru), иметь при себе документ удостоверяющий личность и медицинскую справку. Регистрация с 8:20 до 9:00, тестирование - с 9:00 до 10:00, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.Фото: пресс-служба минспорта Самарской области