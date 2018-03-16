Женская сборная России по гандболу сыграет в Тольятти

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В среду, 21 марта, в Тольятти состоится отборочный матч чемпионата Европы-2018 по гандболу между женскими сборными России и Румынии. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» (улица Ботаническая, 5). Начало в 19:30.До начала матча, начиная с 18:00, состоится торжественная церемония, посвящённая двадцатилетию гандбольного клуба «Лада».После матча в Тольятти сборные России и Румынии проведут повторную игру. Она состоится 25 марта в городе Клуж-Напока. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из группы.Женская сборная России по гандболу, являющаяся победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, ведёт борьбу за попадание на чемпионат Европы, который в 2018-м году пройдёт во Франции. Национальная команда под руководством Евгения Трефилова сыграла два отборочных матча. Российские гандболистки сначала одержали победу над сборной Португалии – 32:25, а затем в пригороде Вены уступила сборной Австрии – 25:27. Сборная России находится на втором месте в турнирной таблице, набрав два очка.Сборная Румынии возглавляет четвёртую отборочную группу, а активе четыре балла. На старте отборочной кампании команда тренера Амброса Мартина одержала две победы над теми же соперниками – Португалией и Австрией.