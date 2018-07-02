Юные баскетболисты Самарской области встретились с Олимпийским чемпионом Иваном Едешко

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Баскетболисты Самарской области, представляющие Тольятти и Отрадный, в рамках баскетбольного лагеря #SIBURCAMP в Анапе встретились с олимпийским чемпионом по баскетболу Иваном Едешко. Иван Едешко запомнился «золотым» пасом Александру Белову за три секунды до окончания финального матча со сборной США на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года.Дети провели для гостя экскурсию по Всероссийскому Детскому Центру «Смена», ставшим в этом году тренировочной базой для #SIBURCAMP, и поделились впечатлениями о насыщенной солнцем, морем и ежедневными занятиями жизнью.Встреча с легендой советского баскетбола длилась два часа. Иван Едешко рассказал про свой баскетбольный путь, дал полезные рекомендации ребятам и наставил на новые победы.Гость представил ребятам свой фильм, рассказывающий о 3-х секундах 1972 года, и вместе с детьми посмотрел художественную кинокартину «Движение вверх». Иван Едешко также провел семинар для тренеров, где рассказал о своих методах работы с игроками.Спортсмены были в восторге от общения с автором самой главной передачи в советском баскетболе. Каждый получил памятную карточку с автографом и словами мотивации, сообщает пресс-служба СИБУР.