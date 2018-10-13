Все стадионы, построенные для ЧМ по футболу, будут задействованы для игр первой сборной России
13 октября 2018 10:05
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Все стадионы, построенные для ЧМ по футболу, будут задействованы для игр первой сборной России
Об этом заявил вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин, передает Радио Маяк.
"Везде, где играет сборная, собираются аншлаги", отметил Анохин. После чемпионата российская команда провела матч против команды Чехии в Ростове-на-Дону, сыграла со шведами в Калининграде, 14 октября в Сочи примет сборную Турции.
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