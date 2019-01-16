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Вратарь «Крыльев Советов» прокомментировал переход в самарский клуб бывшего полузащитника «Спартака»

16 января 2019 11:09
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Вратарь «Крыльев Советов» прокомментировал переход в самарский клуб бывшего полузащитника «Спартака»
Зимой в команду пришло много новых футболистов.

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал переход в самарский клуб бывшего полузащитника «Спартака» Александра Самедова, пишет Спортс.ру.

— Зимой в команду пришло много новых футболистов. Не всегда столь глобальные перестановки приводят к положительным результатам.

— Ну, я бы не назвал это глобальными перестановками: пришло всего шесть человек. В «Рубине» однажды в команду пришли сразу 14 новых футболистов. Посмотрим, что из этого получится.
Позвоните мне 26 мая, и смогу вам сказать, насколько качественным оказалось усиление (улыбается). В целом к нам пришли хорошие ребята.

— Самый статусный переход — это трансфер Самедова.

— Мы играли вместе в «Локомотиве» и сборной России. Саша — отличный парень и у меня вызывает только положительные эмоции. Надеюсь, что своим профессионализмом, игрой и хорошими подачами с флангов он поможет «Крыльям» решить наши задачи.

— Было мнение, что Самедов приходит в «Крылья» доигрывать.

— У меня на этот счет другое мнение. Я знаю его, он не такой человек. Уверен, что Саша будет полностью отдаваться на тренировках и в официальных матчах.

— Уже слышали шутки про «Крылья Самедов»?

— Да, конечно. Вот недавно встретились в аэропорту Дубая с Костей Зыряновым, и он говорит: «Передавай привет «Крыльям Самедов». Уже передал, – рассмеялся Рыжиков.

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