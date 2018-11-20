Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре чаще всего сдают в аренду однокомнатные квартиры
В Самаре чаще всего сдают в аренду однокомнатные квартиры
На самарском РКЦ Прогресс могут создать ракету, которая будет использовать двигатель РД-180
На самарском РКЦ "Прогресс" могут создать ракету, которая будет использовать двигатель РД-180
Управление Роспотребнадзора по Самарской области контролирует безопасность рыбы и морепродуктов
Управление Роспотребнадзора по Самарской области контролирует безопасность рыбы и морепродуктов
При пожаре в Челно-Вершинском районе погибли три человека
При пожаре в Челно-Вершинском районе погибли три человека
Рынок подержанных авто в России резко вырос в октябре
Рынок подержанных авто в России резко вырос в октябре
В Самаре больше всего жилья в новостройках предлагают в Красноглинском районе
В Самаре больше всего жилья в новостройках предлагают в Красноглинском районе
С начала года из Самарской области выдворено 840 нелегалов
С начала года из Самарской области выдворено 840 нелегалов
Волейболисты «Новы» получат финансовую поддержку из бюджета Самарской области
Волейболисты «Новы» получат финансовую поддержку из бюджета Самарской области
сегодня  Вторник, 20 ноября, 10:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/11:
USD 66.01
0.02
EUR 75.32
0.42
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Волейболисты «Новы» получат финансовую поддержку из бюджета Самарской области

20 ноября 2018 09:49
78
Волейболисты «Новы» получат финансовую поддержку из бюджета Самарской области
После 5 игр клуб занимает 7 место в Суперлиге.

Из бюджета Самарской области выделят деньги для игроков волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска. Об этом сообщили представители регионального правительства.

— Команду финансирует как губернская казна, так и компания-спонсор. В 2018 году власти региона свои обязанности выполнили, а партнеры — нет. Из-за этого руководство клуба задолжало игрокам зарплату, — пояснили в белом доме.

Сейчас представители команды готовят документы для получения субсидий. Деньги перечислят после согласования.

Это не первый спортивный коллектив, который испытывает финансовые трудности. Весной этого года с похожими проблемами столкнулись хоккеисты ЦСК ВВС. Из-за долгов по зарплате некоторые игроки отказались выходить на лед, и их пришлось заменять спортсменами из других коллективов.

При этом в 2019 году Министерство спорта выделит профессиональным клубам региона 1,3 миллиарда рублей. Депутаты Самарской губернской думы опасаются, что часть денег уйдет не спортсменам, а людям, приближенным к командам, пишет 63.ру.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
9 ноября 2018  11:00
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
335
27 октября 2018  13:01
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
579
26 октября 2018  22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.  ЧМ-2018
450
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7631
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8174
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7913
Весь список
Спорт в регионе
20 ноября 2018  09:49
Волейболисты «Новы» получат финансовую поддержку из бюджета Самарской области
Волейболисты «Новы» получат финансовую поддержку из бюджета Самарской области
После 5 игр клуб занимает 7 место в Суперлиге. Спорт в регионе
77
19 ноября 2018  19:23
Польза футбола для детей - футбльная школа Megaball
Польза футбола для детей - футбльная школа Megaball
 Многие мальчики увлекаются футболом. И чтобы это переросло в настоящий спорт, самое время отдать вашего карапуза в детскую футбольную школу. Спорт в регионе
32
19 ноября 2018  18:02
В соревнованиях принимали участие свыше 850 спортсменов.
Тольятттинские батутисты завоевали медали первенства мира
В соревнованиях принимали участие свыше 850 спортсменов.  Спорт в регионе
249
19 ноября 2018  15:32
Средства пойдут, в том числе, на погашение долгов по заработной плате игроков, которые образовались в связи с отсутствием у команды запланированного финансирования со стороны спонсоров.
Волейбольная «НОВА» получит дополнительную поддержку из регионального бюджета
Средства пойдут, в том числе, на погашение долгов по заработной плате игроков, которые образовались в связи с отсутствием у команды запланированного... Спорт в регионе
264
19 ноября 2018  12:58
Часть зарплат футболистов «Крыльев Советов» достается людям, близким к клубу?
Часть зарплат футболистов «Крыльев Советов» достается людям, близким к клубу?
На 2019 год областное правительство запланировало выделение 1,3 млрд рублей в качестве субсидий спортивным клубам. Спорт в регионе
174
19 ноября 2018  09:19
Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила МБА
Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила МБА
Следующий матч команда проведет также на своей площадке. Спорт в регионе
251
18 ноября 2018  21:02
Сейчас наша команда входит в тройку лидеров чемпионата.
БК "Самара" в матче чемпионата Суперлиги переиграла столичную МБА - 77:54
Сейчас наша команда входит в тройку лидеров чемпионата.   Спорт в регионе
575
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
403
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
379
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
853
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
931
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
893
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
927
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
775
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
788
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1198
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1562
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1617
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2748
Весь список

Мероприятия
20 ноября - единый день правовой помощи детям. В СО нуждающимся будет оказана бесплатная правовая помощь
В преддверие Дня матери в самарском отеле «Лотте» состоялся форум «Будь мамой, оставайся собой! Секреты твоего успеха»
В Самаре отметят мусульманский праздник «Мавлид ан-Наби»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные