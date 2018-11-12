Владимир Аветисян возглавил Федерацию баскетбола Самарской области
12 ноября 2018 16:17
283
На прошедшем сегодня общем собрании «Федерации баскетбола Самарской области» (ФБСО), ее президентом единогласно избран Владимир Аветисян. Ранее, с 2012 года, федерацию возглавлял Виктор Сазонов, пишет СО ОНЛАЙН.
Как отметил Владимир Аветисян на странице федерации в Твиттере, это первая должность в его жизни, на которую он избрался. «В области должны появляться центры развития баскетбола, уличные площадки, это не так дорого. Многие вопросы можно решить за счет спонсоров и энтузиастов, им необходимо помочь. Главное — определить цели и разработать стратегию на долгий период, 5, 10 лет. Должны быть отцифрованные задачи, а также годовой план. Задача федерации — развитие детского, юношеского, массового баскетбола, но также и профессионального. Есть разница в подходах к поддержке этих направлений», — приводит слова Аветисяна страница ФБСО в Твиттере.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
300
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
542
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
428
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7617
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8158
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7904
Спорт в регионе
12 ноября 2018 16:17
Ранее, с 2012 года, федерацию возглавлял Виктор Сазонов. Спорт в регионе
282
12 ноября 2018 13:24
Она победила в командном соревновании. Спорт в регионе
132
12 ноября 2018 10:34
В турнире примут участие сильнейшие юниорки страны в возрасте до 24 лет. Спорт в регионе
166
12 ноября 2018 09:52
Агентство ТурСтат проанализировало посещаемость матчей 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), прошедших с 9 по 11 ноября. Спорт в регионе
156
11 ноября 2018 11:00
Легендарный самарский тренер Николай Петров, отметив 80-летие, продолжает готовить новых чемпионов по дзюдо Он поделился секретом долголетия и активности. Спорт в регионе
494
11 ноября 2018 10:02
Теперь команду ждут сразу три подряд домашних матча. Спорт в регионе
390
10 ноября 2018 21:11
Ещё один плюс в копилку побед в полуфинале Кубка России. Спорт в регионе
695
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
238
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
736
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
808
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
780
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
812
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
690
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
655
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
681
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1099
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1458
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1523
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2643
Мероприятия