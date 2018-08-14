Ветераны Самарской области делятся секретами активного долголетия
14 августа 2018 10:20
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Два дня, 6 и 7 августа, на базе отдыха «Волжанка» в Красноярском районе проходила областная спартакиада пенсионеров. Здесь произошло знакомство с двумя замечательными спортсменами из Тольятти - 88-летним Николаем Михайловым и 59-летней Валентиной Малоземлиной, пишет "Волжская коммуна".
В 2017 году в Новой Зеландии прошли IX Всемирные ветеранские игры. Рекордсменом среди россиян по числу завоеванных на этих играх медалей стал 87-летний тольяттинский легкоатлет Николай Михайлов. На оклендском стадионе Trusts Arena он взял одну золотую и четыре серебряные медали.
«Спортом заниматься нужно в удовольствие, тогда спорт в твоей жизни надолго. Например, бежишь лыжный марафон - получаешь удовольствие, и не надо изображать мученика, падая на финише, - говорит Николай Иванович. - В Новой Зеландии среди участников были мужчины и женщины старше 100 лет. А я участвовал в группе 85-89 лет. После двух суток в дороге, перелета через Тихий океан, поезда и автобуса до Окленда еле успел на соревнования. И первый же старт на 5 км у австралийского чемпиона Ричарда Хьюгса выиграл! Потом на дистанциях 200, 400, 800 и 1500 м был вторым, потому что австралиец моложе. Мы с ним до этого в Турине соревновались, я тогда был четвертым, а он третьим. А вообще мы со своими соперниками дружим».
Уроженец села Малое Микушкино Исаклинского района, ветеран Великой Отечественной войны и труда, ветеран «Куйбышевгидростроя», 73-кратный чемпион России по легкой атлетике среди ветеранов Николай Михайлов входит в число старейших бегунов планеты. Он участвовал в более чем 460 соревнованиях, только в марафонах пробежал свыше 70 тысяч километров.
«Очень жалею, что сегодня на кросс не записался, - сетует ветеран. - Я всегда раньше участвовал во всех стартах, а сегодня нас с супругой Лидией Яковлевной пригласили награждать победителей».
Каждый день, зимой и летом, Николай Иванович тренируется вместе с супругой - 6 км утром (бег или ходьба) и 6 км вечером (скандинавская ходьба или лыжи). Каждое утро выполняет упражнения из комплекса тибетских йогов. Я попыталась под его руководством выполнить пару упражнений, не справилась, но была признана годной к занятиям физкультурой.
«В войну мы в селе Большое Микушкино на фронт работали, хлеб выращивали, - вспоминает Михайлов. - Я об этом написал поэму «Дети войны». И спортом мы все с детства занимались, у нас в районе было общество «Урожай» - футбол, бег и лыжи. После войны поднимали совхоз «Коммунар» там же, в Исаклинском районе. Потом строили Жигулевскую ГЭС, об этом моя поэма «Исполнение желаний», потому что мы с огромным энтузиазмом работали, и по ночам, и без выходных. Мы молодые были, все выдержали. Потом в чистом поле возводили Тольятти, автозавод, химзавод и много еще что. Всю жизнь бегом и лыжами занимался, а когда вышел на пенсию, полностью перешел на марафон: на асфальте 42 км 195 метров, на лыжах - 50 километров. Последний лыжный марафон я пробежал в Тольятти в возрасте 77 лет за 4 часа 16 минут».
Свою любовь к легкой атлетике и лыжам Николай Иванович выразил в поэме «Ода спорту».
«Моя задача - на моем примере и моих друзей-спортсменов призывать молодых людей и людей старшего возраста вести здоровый образ жизни», - говорит он.
Фото "Волжская коммуна" Юлия Рубцова
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