В связи с проведением лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре ограничат движение транспорта

142

2 февраля 2019 года будет проводиться пятый Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы». В связи с этим в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа временно ограничат движение. Данная мера будет действовать с 07:00 до 16:30 2 февраля 2019 года на автомобильной дороге на кладбище «Лесное» - от лыжной базы ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршрут следования.Более подробная информация о лыжном марафоне «Сокольи Горы» - на официальном сайте Администрации г. о. Самара – по ссылке: http://samadm.ru/media/news/17515/ .