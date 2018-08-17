В самарской МЕГЕ пройдет День Спорта
17 августа 2018 10:33
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18 августа в Самаре звезды мирового спорта проведут мастер - классы и поделятся секретами успеха (12+).
В субботу МЕГА Самара превратится в большую спортивную площадку, где можно будет перенять опыт мастеров спорта по боксу, фехтованию, дзюдо и другим видам спорта.
Спортплощадки будут открыты с 14:00 до 18:00, они появятся внутри МЕГИ и на открытом пространстве «Летнего Бульвара». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства спорта Самарской области и Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области.
В 14:00 свое мастерство продемонстрируют профессиональные боксеры, подопечные СШОР №3 имени заслуженного мастера спорта СССР Василия Шишова. После боксеров внимание зрителей привлекут показательные бои тхэквондистов, мастеров спорта международного класса Рафаиля Аюкаева и Бориса Краснова - главных претендентов на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
В 16:00 на сцене МЕГИ выступят самарские фехтовальщицы Ирина Охотникова и Полина Попова, которые научат правильно обращаться со шпагой.
В 14:00 будет дан старт инклюзивному матчу равенства, в котором примут участие спортсмены детской футбольной команды «Крылья мечты» и футболисты ПФК «Крылья Советов» Максим Канунников и Жозе Надсон. Почетными гостями матча станут главный тренер клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов, вратарь клуба Сергей Рыжиков и победители летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне Николь Родомакина и Никита Прохоров.
В центре МЕГИ с 14:00 до 17:00 пройдут блиц-турниры по шашкам под руководством международного гроссмейстера, обладателя шашечного «Оскара» Олега Дашкова, а для самых маленьких гостей будет работать площадка с аквагримом и игрой в городки под эгидой федерации городошного спорта Самарской области.
С 18:00 до 19:00 в зоне кулинарных мастер-классов стартует «Кулинарный поединок», в котором сразятся заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, президент федерации спортивной гимнастики Самарской области Екатерина Привалова и заслуженный мастер спорта по современному пятиборью, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Илья Фролов, пишет Самру.ру.
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