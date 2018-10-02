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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В октябре самарцы смогут протестировать себя на нормативы ГТО

2 октября 2018 10:39
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В октябре самарцы смогут протестировать себя на нормативы ГТО
Необходимо направлять предварительные заявки - количество мест ограничено!

Комплекс тестов включает в себя три направления — легкая атлетика, плавание и силовые виды испытаний
С расписанием мероприятий знакомит региональное министерство спорта. Так, 20 октября во Дворце спорта на улице Физкультурной состоится Единый день ГТО по легкой атлетике.

Силовые виды испытаний пройдут 24 октября в спортивном комплексе «Локомотив».

27 октября в бассейне «Ипподром Арена» желающие смогут сдать нормативы по плаванию.

Важная деталь - количество мест ограничено, так что потенциальным участникам необходимо записаться заранее (16+), пишет ПроГородСамара.
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