В непростом матче в Москве баскетболисты «Самары» переиграли МБА

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Решающими в матче оказались несколько минут в конце третьего и начале четвертого периодов. До этого соперники несколько раз меняли друг друга в роли лидера. А потом инициативу на себя взял защитник «Самары» Баден Яксен. Раз за разом он прорывался к кольцу москвичей, набрав за короткий отрезок 12 очков. Это позволило нашей команде повести в счете 8 очков и удержать преимущество до финальной сирены.93:85 — четвертый раз в сезоне «Самара» переигрывает МБА. Самыми результативными в ее составе стали Баден Яксен (18 очков), Владимир Пичкуров и Максим Дыбовский (по 16 очков).Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- Тяжело играть четвертый матч в сезоне с одним соперником, тем более если ты выиграл три предыдущих матча — неизбежно теряется концентрация. Но мы всегда с опаской относимся к МБА — она играет в своем зале, это волевая команда, для которой игра с нами была едва ли не последним шансом зацепиться за плей-офф. Вчера москвичи показали хороший процент, мы не сдержали их лидеров. Но в концовке мы смогли сыграть сконцентрированно, попали свои броски — за счет этого и выиграли.Благодаря этой победе «Самара» укрепилась на второй строчке в турнирной таблице Суперлиги.Следующий матч команда проведет 28 февраля в Ижевске против «Купола-Родники».