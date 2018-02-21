В лиге «КЭС-БАСКЕТ» победили школьные команды из Клявлино и Сызрани
21 февраля 2018 12:34
161
Вчера, 20 февраля, в Самаре определились сильнейшие школьные баскетбольные команды лиги «КЭС-БАСКЕТ» по Самарской области. Право представить губернию на
уровне Приволжского федерального округа досталось школьникам из Сызрани и школьницам из Клявлино.
В Самарской области Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2009 года при поддержке «Т Плюс групп», Самарского филиала «Т Плюс» и Правительства Самарской
области. В чемпионате Самарской области в сезоне 2017-2018 гг. принимали участие 267 команд юношей и 196 команд девушек. Всего в нынешнем сезоне за звание лучших
борются школьники из 68 регионов Российской Федерации, а также из Монголии и Киргизии.
Напомним, что две команды-победительницы Чемпионата Самарской области отправятся на финал Приволжского федерального округа, который пройдет в марте этого года, сообщает Т Плюс.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
21 февраля 2018 14:27
Об этом заявил журналистам во время инспекционного визита в Самару вице-премьер РФ Виталий Мутко. ЧМ-2018
192
20 февраля 2018 18:55
За нарушения требований санитарного законодательства и прав потребителей к административной ответственности привлечены 198 юридических лиц и 181 должностное... ЧМ-2018
254
20 февраля 2018 15:56
Сейчас полным ходом идет тестирование. ЧМ-2018
529
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6897
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7436
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7300
Спорт в регионе
21 февраля 2018 17:15
Это разновидность шашек: обратные шашки, поддавки. Необходимо потерять все свои фигуры или лишить себя ходов. Спорт в регионе
100
21 февраля 2018 14:47
О его масштабах говорит число участников - 1355 спортсменов из 29 стран! Спорт в регионе
130
21 февраля 2018 13:36
В программе награждение и выступление победителей. Спорт в регионе
154
21 февраля 2018 12:34
Две команды-победительницы Чемпионата Самарской области отправятся на финал ПФО. Спорт в регионе
161
21 февраля 2018 09:24
Он встретится с воспитанниками центра подготовки футболистов ФК «Крылья Советов». Спорт в регионе
177
20 февраля 2018 20:55
Спорт в регионе
321
20 февраля 2018 17:58
22 и 25 февраля баскетболисты «Самары» проведут очередные матчи чемпионата Суперлиги: в «МТЛ Арене» наша команда примет «Университет-Югру» из... Спорт в регионе
408
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
448
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
393
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
833
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
620
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
667
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2007
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1220
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
539
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3667
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2098
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2541
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2429
Мероприятия