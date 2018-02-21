В лиге «КЭС-БАСКЕТ» победили школьные команды из Клявлино и Сызрани

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Вчера, 20 февраля, в Самаре определились сильнейшие школьные баскетбольные команды лиги «КЭС-БАСКЕТ» по Самарской области. Право представить губернию науровне Приволжского федерального округа досталось школьникам из Сызрани и школьницам из Клявлино.В Самарской области Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2009 года при поддержке «Т Плюс групп», Самарского филиала «Т Плюс» и Правительства Самарскойобласти. В чемпионате Самарской области в сезоне 2017-2018 гг. принимали участие 267 команд юношей и 196 команд девушек. Всего в нынешнем сезоне за звание лучшихборются школьники из 68 регионов Российской Федерации, а также из Монголии и Киргизии.Напомним, что две команды-победительницы Чемпионата Самарской области отправятся на финал Приволжского федерального округа, который пройдет в марте этого года, сообщает Т Плюс.