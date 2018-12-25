В феврале в Самаре пройдет юбилейный лыжный марафон «Сокольи Горы»

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2 февраля 2019 года в 11:00 на территории Учебно-спортивного центра «Чайка», п. Управленческий состоится пятый Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы», который входит в крупнейшую серию лыжных марафонов России Russialoppet. Мероприятие организуют Министерство спорта Самарской области, Департамент физической культуры и спорта Администрации Самары, Самарская областная Федерация лыжных гонок.Трасcа марафона проходит в окрестностях Сокольих гор, имеющих уникальный природный рельеф для проведения соревнований по лыжным гонкам. Старт и финиш марафона пройдет на территории Учебно-спортивного центра «Чайка». На выбор предлагается 4 дистанции: 10, 17, 34 и 51 километр, стиль передвижения свободный. Все участники, закончившие дистанцию, получают свидетельства о преодолении марафона и награждаются уникальными медалями финишеров, а победители денежные и ценные призы, сообщает горадминистрация.Подробная информация, возрастные категории и регистрация на сайте:http://ski63.ru/marathon/474/.Подробнее с программой соревнований можно познакомиться в социальных сетях:https://vk.com/sokolhills , https://www.instagram.com/sokolhills/.