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В день города в Струковскому саду в Самаре пройдет городской турнир по скейтбордингу

6 сентября 2018 11:09
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В день города в Струковскому саду в Самаре пройдет городской турнир по скейтбордингу Зрителям и участникам организаторы обещают яркое зрелище и массу адреналина.
Зрителям и участникам организаторы обещают яркое зрелище и массу адреналина.

9 сентября с 14:00 до 18:00 в рамках празднования Дня города Самары на территории нового скейтпарка в Струковском саду пройдет городской турнир по скейтбордингу.
В программу турнира включены соревнования по различным дисциплинам для трех возрастных групп. Участники будут состязаться на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани; jam session, игру «Game of SKATE» и получать призы. Судьями соревнований выступают опытные спортсмены, которые своей квалификацией заслужили уважение в спортивной среде. Также запланированы показательные выступления спортсменов из других городов и регионов России. Мероприятие проводит федерация скейтбординга Самарской области при поддержке Администрации Самары.

Зрителям и участникам организаторы обещают яркое зрелище и массу адреналина . Все желающие смогут попробовать свои силы в экстремальных видах спорта. Будут организованы мастер-классы по катанию на скейтборде и ВМХ.

Соревнования в скейтпарке станут частью фестиваля молодежной культуры и спорта, который пройдет в День города в обновленном в Струковском саду. 9 сентября с 12:00 в парке начнут работать множество интерактивных площадок, все гости фестиваля смогут быть непосредственными участниками происходящего. Пройдут мастер-классы игры на музыкальных инструментах, будет работать площадка моды, мастерская «Строим город», выставка ретро-мотоциклов. На открытой эстраде и в летнем театре выступят молодежные рок-группы. Также ландшафт Струковского сада украсят множество фото-зон. А большая группа самарских художников будет рисовать все происходящее на фестивале в режиме реального времени и каждый может стать часть этой картины празднования Дня города в Самаре.

В летнем театре с 15:00 стартует КВН-марафон движения «Самарский КВН», где выступят несколько десятков студенческие и школьные команды веселых и находчивых. Марафон хорошего настроения продлится до вечера, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото pixabay.com


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