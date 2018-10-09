В чемпионате Суперлиги баскетбольная «Самара» стартует с победы
9 октября 2018 09:39
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8 октября в первом для себя матче нового сезона «Самара» на паркете «МТЛ Арены» переиграла ярославский «Буревестник» — 73:71.
Поддержать команду на старте официального сезона съехались болельщики со всей области: из Тольятти, Отрадного, Новокуйбышевска и Чапаевска. И они не остались разочарованы действом, которое подарили им соперники.
Следующий матч «Самара» проведет уже в четверг, 11 октября: в «МТЛ Арене» она примет «Химки-Подмосковье». Начало матча — в 19-00.
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