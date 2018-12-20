В Тольятти состоится всероссийский турнир по каратэ «Кубок Дружбы»

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В предстоящие выходные, 22 и 23 декабря в тольяттинском спорткомплексе «Олимп» состоится центральное для нашей губернии событие года в олимпийском каратэ – IХ Всероссийский турнир «Кубок Дружбы».В этом году на турнире ожидают более 1500 спортсменов из 30-ти регионов России, а также Казахстана, Азербайджана и даже Сирии! Среди участников соревнований - победители и призеры первенств и чемпионатов России, Европы и мира, юношеских Олимпийских игр. Участников ждут бескомпромиссные поединки одновременно на восьми татами. Старшими на площадках являются судьи международной категории. А для разминки участников отведена отдельная зона. Запланирована онлайн-трансляция соревнований.В субботу в УСК «Олимп» будут соревноваться юноши и девушки в возрастных категориях 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, взрослые спортсмены. Особый интерес вызывает соперничество в кумитэ в абсолютной категории с розыгрышем денежных призов, в котором примут участие сильнейшие каратисты России, а также командное кумитэ.Церемония открытия турнира состоится 22 декабря в 18:00.На следующий день на татами сразятся представители младших категорий – 8-9, 10-11, 12-13 лет. Также в рамках соревнований 21 декабря пройдет судейский семинар по кумитэ и ката под руководством главного судьи турнира - рефери международной категории Алексея Сорокина из Омска, сообщает Минспорта региона.pixabay.com