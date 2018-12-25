В Тольятти прошел образовательный семинар от ведущих российских тренеров по баскетболу
25 декабря 2018 09:43
121
В Тольятти прошел образовательный семинар от ведущих российских тренеров по баскетболу. В нём приняли участие 50 детских тренеров по баскетболу и учителей физкультуры общеобразовательных школ Тольятти. Семинар включил в себя практические занятия по обучению механике, коррекции и совершенствованию техники броска, методике дриблинга, передачам мяча, принципам личной защиты, групповым и командным действиям в защите и другим особенностям подготовки баскетболистов.
В качестве спикеров семинара выступили заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр Московской государственной академии физической культуры Андрей Лаптев, заслуженный тренер России, серебряный призер чемпионата Европы Дмитрий Шакулин, главный тренер женской сборной команды юниоров России Алексей Середенков, старший тренер спортивной школы «Орбита» Михаил Старцев и другие.
Проект по повышению квалификации детских спортивных педагогов реализуется компанией СИБУР совместно с Российской Федерацией Баскетбола (РФБ).
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
9 декабря 2018 22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
731
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
443
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
695
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7689
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8239
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7985
Спорт в регионе
25 декабря 2018 11:00
На выбор предлагается 4 дистанции. Спорт в регионе
157
25 декабря 2018 09:43
Семинар включил в себя практические занятия. Спорт в регионе
120
25 декабря 2018 09:23
Первую половину сезона «Крылья Советов» закончили на 13-м месте в РПЛ. Спорт в регионе
172
24 декабря 2018 19:08
Команду Самарской области представляли 7 спортсменов. Спорт в регионе
227
24 декабря 2018 14:55
Такое решение принято Федерацией фигурного катания на коньках России. Спорт в регионе
404
24 декабря 2018 13:51
Они выиграли бронзу чемпионата России. Спорт в регионе
405
24 декабря 2018 13:15
Команду области представляли 7 спортсменов. Спорт в регионе
257
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2803
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
241
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
292
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1899
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
750
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1155
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1250
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1094
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1465
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1854
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1964
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3197
Мероприятия