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В Тольятти прошел образовательный семинар от ведущих российских тренеров по баскетболу. В нём приняли участие 50 детских тренеров по баскетболу и учителей физкультуры общеобразовательных школ Тольятти. Семинар включил в себя практические занятия по обучению механике, коррекции и совершенствованию техники броска, методике дриблинга, передачам мяча, принципам личной защиты, групповым и командным действиям в защите и другим особенностям подготовки баскетболистов.В качестве спикеров семинара выступили заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр Московской государственной академии физической культуры Андрей Лаптев, заслуженный тренер России, серебряный призер чемпионата Европы Дмитрий Шакулин, главный тренер женской сборной команды юниоров России Алексей Середенков, старший тренер спортивной школы «Орбита» Михаил Старцев и другие.Проект по повышению квалификации детских спортивных педагогов реализуется компанией СИБУР совместно с Российской Федерацией Баскетбола (РФБ).