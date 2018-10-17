В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
17 октября 2018 12:34
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С 18 по 20 октября в Тольятти состоится 9-й спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России» и 7-й открытый международный фестиваль спортивного кино и телевидения. В рамках мероприятия предусмотрена обширная программа, включающая показы фильмов на спортивную тематику, награждение лауреатов конкурсов по различным номинациям, выставка спортивных достижений.
Фестиваль спортивного кино пройдет в кинотеатре «Аэрохолл» (Тольятти, ул. Баныкина, 74) и МАУ ДКИТ (3 этаж, ул. Юбилейная, 8). С 18 по 20 октября здесь будут показаны фильмы и ТВ-сюжеты на тему спорта. Вход для зрителей бесплатный. Традиционно участниками фестиваля становятся авторы из различных регионов России, а также зарубежных стран. Лучшие работы будут отмечены призами.
В субботу, 20 октября, на стадионе «Спутник» (ул. Юбилейная, 6А) в 10:30 начнется футбольный матч между сборными командами Самарской области и России. На поле сыграют известные спортсмены, тренеры и руководители спортивных организаций. Среди болельщиков будут проведены конкурсы и викторины.
Вечером этого же дня в МАУ ДКИТ (ул. Юбилейная, 8) будет организован торжественный вечер. Состоится концертная программа с участием лучших артистов Самарской области, пройдет награждение лауреатов и дипломантов конкурса по различным номинациям (лучший спортсмен года, ветеран спорта, лучшая команда, лучший тренер, лучший детский тренер, лучшая спортивная федерации и так далее), сообщает Минспорта региона.
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