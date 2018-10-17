Я нашел ошибку
Главные новости: 
Цены на бензин в России могут вырасти в полтора раза
Цены на бензин в России могут вырасти в полтора раза
Индекс промышленного производства в Самарской области снизился
Индекс промышленного производства в Самарской области снизился
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
Самарские энергетики выявили новые факты хищения электроэнергии
Самарские энергетики выявили новые факты хищения электроэнергии
В Самаре прошла социальная акция День МНО Всего на проверку в этот день пришло около 50 человек.
В Самаре прошла социальная акция День МНО
В Самаре гендиректор коммерческой организации получила при взятке как настоящие деньги, так и муляж
В Самаре гендиректор коммерческой организации получила при взятке как настоящие деньги, так и муляж
Житель Безенчукского района из мести поджег дома своих сестер. Он считал себя необоснованно обделенным наследством.
Житель Безенчукского района из мести поджег дом своих сестер
Большинство пассажиров признались, что хлопают в ладоши, когда приземляется самолет
Большинство пассажиров признались, что хлопают в ладоши, когда приземляется самолет
сегодня  Среда, 17 октября, 13:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/10:
USD 65.53
-0.22
EUR 75.92
-0.13
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»

17 октября 2018 12:34
42
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
В рамках мероприятия предусмотрена обширная программа.

С 18 по 20 октября в Тольятти состоится 9-й спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России» и 7-й открытый международный фестиваль спортивного кино и телевидения. В рамках мероприятия предусмотрена обширная программа, включающая показы фильмов на спортивную тематику, награждение лауреатов конкурсов по различным номинациям, выставка спортивных достижений.

Фестиваль спортивного кино пройдет в кинотеатре «Аэрохолл» (Тольятти, ул. Баныкина, 74) и МАУ ДКИТ (3 этаж, ул. Юбилейная, 8). С 18 по 20 октября здесь будут показаны фильмы и ТВ-сюжеты на тему спорта. Вход для зрителей бесплатный. Традиционно участниками фестиваля становятся авторы из различных регионов России, а также зарубежных стран. Лучшие работы будут отмечены призами.


В субботу, 20 октября, на стадионе «Спутник» (ул. Юбилейная, 6А) в 10:30 начнется футбольный матч между сборными командами Самарской области и России. На поле сыграют известные спортсмены, тренеры и руководители спортивных организаций. Среди болельщиков будут проведены конкурсы и викторины.

Вечером этого же дня в МАУ ДКИТ (ул. Юбилейная, 8) будет организован торжественный вечер. Состоится концертная программа с участием лучших артистов Самарской области, пройдет награждение лауреатов и дипломантов конкурса по различным номинациям (лучший спортсмен года, ветеран спорта, лучшая команда, лучший тренер, лучший детский тренер, лучшая спортивная федерации и так далее), сообщает Минспорта региона.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
753
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
562
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
594
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7577
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8124
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7881
Весь список
Спорт в регионе
17 октября 2018  12:34
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
В рамках мероприятия предусмотрена обширная программа. Спорт в регионе
41
16 октября 2018  23:23
На выезде он уступил новосибирскому «Локомотиву» в трех партиях.
Волейбольный клуб «Нова» на старте чемпионата проиграл в Новосибирске
На выезде он уступил новосибирскому «Локомотиву» в трех партиях.  Спорт в регионе
181
16 октября 2018  22:47
Бывший главный тренер российского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов ответил на вопросы корреспондента azerisport.com.
Андрей Тихонов: Не считаю, что Шейдаев сделал ошибку
Бывший главный тренер российского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов ответил на вопросы корреспондента azerisport.com. Спорт в регионе
203
16 октября 2018  22:06
В тренировочных занятиях под руководством тренерского штаба Миодрага Божовича принимают участие все игроки, кроме защитника Мирала Самарджича.
Игроки, выступавшие за сборные своих стран, вернулись в расположение "Крыльев Советов"
В тренировочных занятиях под руководством тренерского штаба Миодрага Божовича принимают участие все игроки, кроме защитника Мирала Самарджича.  Спорт в регионе
167
16 октября 2018  19:04
На соревнованиях проходил просмотр и отбор гимнасток по программе кандидатов в мастера спорта для участия во Всероссийских соревнованиях «Надежды России.
Состоялись соревнования Самарской области по художественной гимнастике «Мемориал В.Сергеева»
На соревнованиях проходил просмотр и отбор гимнасток по программе кандидатов в мастера спорта для участия во Всероссийских соревнованиях «Надежды России.  Спорт в регионе
182
16 октября 2018  16:25
В рамках мероприятия предусмотрена обширная программа, включающая показы фильмов на спортивную тематику, награждение лауреатов конкурсов по различным номинациям, выставка спортивных достижений.
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
 В рамках мероприятия предусмотрена обширная программа, включающая показы фильмов на спортивную тематику, награждение лауреатов конкурсов по различным... Спорт в регионе
253
16 октября 2018  13:48
Игроки «Крыльев Советов», задержанные полицией за вождение в нетрезвом виде, скорее всего, останутся в команде
Игроки «Крыльев Советов», задержанные полицией за вождение в нетрезвом виде, скорее всего, останутся в команде
Действия обоих спортсменов расцениваются не как преступление, а как проступок. Спорт в регионе
213
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
303
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
369
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
355
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
756
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
622
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1018
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
652
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1090
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1137
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2227
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1649
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1823
Весь список

Мероприятия
Состоялись соревнования Самарской области по художественной гимнастике «Мемориал В.Сергеева»
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
Ожидается второй этап поставки противогриппозной вакцины в Самарскую область
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные