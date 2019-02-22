В Тольятти проходят крупные соревнования по сноукайтингу

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В Тольятти состоятся этап финальные гонки SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019 и легендарный марафон «Жигулёвское море».На соревнования зарегистрировались 130 участников из более чем 30 городов России. Это самые крупные соревнования по сноукайтингу, которые пройдут в России в этом году. Парусные виды спорта уже включены в программу Олимпиады-2024.В поддержку зимнего спорта на берегу акватории Жигулевского моря также развернется фестиваль активного отдыха для всей семьи. В программе массовая зарядка от Sport Town, детский забег «Матрешка Challenge» от RUN TLT, дог-шоу «Аджилити», экстрим-шоу от спортклуба «Велошкола» и флешмоб Тольяттинского социально-экономического колледжа.Весь день на фестивале будут работать площадки «Хаски из Нового Буяна», спортивный уголок «Кузко», химические эксперименты от LikeShow, фотобудка. Традиционно пройдут мастер-классы по сноукайтингу и виндсерфингу от кайт-школы «Сила ветра», а на площади состоится массовый запуск воздушных змеев. Изюминкой программы станут Чемпионат галактики по метлоболу, Чемпионат Вселенной по метанию валенка, Кубок всех миров по кёрлингу с чайниками и образцово-показательные выступления по катанию с горок. На сцене «Жигулёвского моря» состоится большой концерт: выступят известные тольяттинские команды Just band, «Амигос», Apple juice, а также ансамбль «Ставр» и коллектив Тольяттинского социально-экономического колледжа. Каждые полчаса призы среди гостей фестиваля будет разыгрывать ПАО «АВТОВАЗ».Организаторы: проект ROQETA/SNOWKITERUSSIA и СК «Сила Ветра» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта, Министерства спорта Самарской области, ПАО «КуйбышевАзот» и компании SKY COOL.6+