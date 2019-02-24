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В Тольятти проходит фестиваль "Жигулевское море", этап Кубка мира по сноукайтингу. "Мы рады, что в Тольятти проводится такой интересный спортивный фестиваль, соревнования международного уровня. В этом году поддержку в его проведение оказал глава региона", - сказал глава минспорта региона