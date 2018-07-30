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В Сызрани отметят праздник мотоспорта

30 июля 2018 14:00
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В Сызрани отметят праздник мотоспорта
На соревнования соберутся спортсмены из трех десятков городов России от Санкт-Петербурга до Иркутска.

Большой юбилей сызранского мотоспорта отмечается в нынешнем году - 60 лет с того памятного дня в 1958-м, как в городе проводят подобные соревнования. Нынешние состязания будут проходить на мотодроме неподалеку от гостиничного комплекса «Старый хутор» на трассе М-5 с 3 по 5 августа. Под Сызранью соберутся спортсмены из трех десятков городов России от Санкт-Петербурга до Иркутска. В рамках фестиваля «Доступный мотокросс» пройдет заключительный этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу, а также состязания за Кубок России среди женщин. Первые заезды состоятся 4 августа. С 12 часов выйдут на старт участники Первенства ПФО и МФР в классах 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров среди юношей и 125 «кубиков» среди юниоров. 5 августа в 12 часов здесь пройдет торжественное открытие фестиваля, после чего начнутся гонки в рамках Чемпионата ПФО и МФР и Кубка России среди женщин. Зрители смогут наблюдать заезды в классах 125 и 250 кубических сантиметров среди мужчин и в открытом классе среди женщин. В этот же день для гостей мероприятия будут организованы развлекательная программа и мастер-классы, пишет "Маленькая Сызрань".

Фото: pixabay.com
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