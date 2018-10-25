В Суперлиге баскетбольная «Самара» идет без поражений
25 октября 2018 09:39
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24 сентября в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Екатеринбурге переиграла «Урал» — 93:79.
Самарцы уступили хозяевам в первом периоде (21:23), но во втором, благодаря 10 очкам Игоря Смыгина, не только выровняли ситуацию, но и сумели к большому перерыву добиться преимущества в 9 очков (49:40).
С четырьмя победами в активе «Самара» входит в число лидеров Суперлиги.
Следующий матч команда сыграет в Москве в рамках Кубка России: 27 октября она встретится с МБА.
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