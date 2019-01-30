В Самарской области стартовал чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою
30 января 2019 10:38
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В Самарской области, на базе спортивного комплекса ЦСКА «Черноречье» (Рощинский гарнизон), начался чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по армейскому рукопашному бою.
В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов, которые представляют 20 сборных команд воинских частей, соединений и объединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири. Это команды спецназа, 14 армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, 2-й общевойсковой Гвардейской армии и другие.
Спортсмены будут состязаться в семи весовых категориях в течение двух дней.
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