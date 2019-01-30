В Самарской области стартовал чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою

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В Самарской области, на базе спортивного комплекса ЦСКА «Черноречье» (Рощинский гарнизон), начался чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по армейскому рукопашному бою.В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов, которые представляют 20 сборных команд воинских частей, соединений и объединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири. Это команды спецназа, 14 армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, 2-й общевойсковой Гвардейской армии и другие.Спортсмены будут состязаться в семи весовых категориях в течение двух дней.