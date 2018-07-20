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В Самарской области состоится всероссийский фестиваль-регата памяти В. Высоцкого

20 июля 2018 10:27
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В Самарской области состоится всероссийский фестиваль-регата памяти В. Высоцкого
Соревнования пройдут 21 и 25 июля.

«Центр-музей В.Высоцкого» г.Самара приглашает на XVIII Всероссийский фестиваль-регату памяти Владимира Высоцкого: 21 июля – Тольятти, 25 июля – Самара!

В Тольятти гонка среди крейсерских яхт состоится 21 июля 2018 года в акватории яхт-клуба «Дружба».
Старт в 11.00. Дистанция — около 20 морских миль (в зависимости от ветровых условий).

Заявки на аккредитации подавать Елене Абкиной до 20 июля, e_abkina@mail.ru, т. 8-917-159-00-20.

В Самаре гонка среди крейсерских яхт пройдет 25 июля, в день памяти поэта.
Дистанция — 2,5 морские мили, акватория Саратовского водохранилища, напротив набережной Самары.

В этот день будут разыграны Кубок Федерации парусного спорта России, Переходящий Кубок губернатора, Кубок Самары.
Главный приз – сертификат на 30000 рублей, учрежденный «Фордевинд Регатой» из Санкт-Петербурга, – достанется победителю в абсолютном зачете.

По завершению гонки состоятся торжественное награждение, вручение призов и концерт самарских музыкантов.

Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями, сообщает Минспорта региона.
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