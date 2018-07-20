В Самарской области состоится всероссийский фестиваль-регата памяти В. Высоцкого
20 июля 2018 10:27
99
«Центр-музей В.Высоцкого» г.Самара приглашает на XVIII Всероссийский фестиваль-регату памяти Владимира Высоцкого: 21 июля – Тольятти, 25 июля – Самара!
В Тольятти гонка среди крейсерских яхт состоится 21 июля 2018 года в акватории яхт-клуба «Дружба».
Старт в 11.00. Дистанция — около 20 морских миль (в зависимости от ветровых условий).
Заявки на аккредитации подавать Елене Абкиной до 20 июля, e_abkina@mail.ru, т. 8-917-159-00-20.
В Самаре гонка среди крейсерских яхт пройдет 25 июля, в день памяти поэта.
Дистанция — 2,5 морские мили, акватория Саратовского водохранилища, напротив набережной Самары.
В этот день будут разыграны Кубок Федерации парусного спорта России, Переходящий Кубок губернатора, Кубок Самары.
Главный приз – сертификат на 30000 рублей, учрежденный «Фордевинд Регатой» из Санкт-Петербурга, – достанется победителю в абсолютном зачете.
По завершению гонки состоятся торжественное награждение, вручение призов и концерт самарских музыкантов.
Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями, сообщает Минспорта региона.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
19 июля 2018 12:56
11 городов, где проходил турнир, посетило в общей сложности 5 млн новых гостей. ЧМ-2018
147
18 июля 2018 09:47
Рейтинг составлен по данным анализа поисковых запросов городов. ЧМ-2018
285
17 июля 2018 10:07
В период проведения на территории нашего региона чемпионата не было допущено каких-либо происшествий. ЧМ-2018
240
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7410
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7923
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7725
Спорт в регионе
20 июля 2018 10:27
Соревнования пройдут 21 и 25 июля. Спорт в регионе
98
19 июля 2018 20:15
В программе мероприятия – обсуждение вопросов активной поддержки команды в новом сезоне. Спорт в регионе
285
19 июля 2018 13:57
Сегодня "Крыльям" предстоит провести две контрольные игры. Спорт в регионе
155
18 июля 2018 20:36
Parimatch стал титульным партнером самарского клуба на сезон 2018/2019, а логотип бренда появится на форме "Крыльев Советов" в матчах РПЛ нового сезона. Спорт в регионе
380
18 июля 2018 17:35
21 июля – Тольятти, 25 июля – Самара! Спорт в регионе
438
18 июля 2018 17:27
В соревнованиях приняли участие 25 команд субъектов РФ. Спорт в регионе
277
18 июля 2018 14:17
По его итогам спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей. Спорт в регионе
255
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
437
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
499
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
668
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2221
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2660
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1160
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1110
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1069
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2779
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1841
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3017
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
350
Мероприятия