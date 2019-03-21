В Самарской области отметят 5-летие возрождения комплекса ГТО

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24 марта в различных регионах страны пройдет «Единый день ГТО», приуроченный к 5-летию со дня подписания Президентом РФ В.В.Путиным Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». В Самарской области также состоятся мероприятия по продвижению и популяризации спортивного комплекса.В четверг, 21 марта, в Самарском спортивном лицее (Самара, Волжский проспект, 49) состоится открытый урок ГТО для учеников 5-х классов. В нем примет участие мастер спорта международного класса, чемпион России и призер первенства Европы по плаванию, выпускник лицея Александр Кудашев. В спортивном зале ученики будут в тестовом режиме выполнять нормативы ГТО. Начало мероприятия – 10:20. Планируется, что открытые уроки ГТО проведут и в других учебных заведениях Самарской области.В воскресенье, 24 марта, в спортивном комплексе «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253а) пройдет «Единый день ГТО». В рамках финального этапа соревнований среди дошкольных учреждений Самары команды, сформированные из детей 6-7 лет, примут участие в соревнованиях по многоборью ГТО, а также в эстафете «Полоса препятствий ГТО». Кроме наград и сувениров участники, выполнившие все необходимые нормативы, смогут претендовать на получение знаков отличия. Также состоится торжественная церемония награждения знаками отличия жителей Самарской области, успешно выполнивших нормативы ГТО в 2018 году. Начало – в 10:30.В «МТЛ Арене» будут работать интерактивные площадки с настольными играми. Специалисты областного центра медицинской профилактики проведут для всех желающих экспресс-оценку состояния здоровья и дадут рекомендации по его укреплению.