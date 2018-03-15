В Самарской области 16 марта состоится региональный этап зимнего фестиваля ГТО
15 марта 2018 11:43
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16 марта на территории учебно-спортивного центра «Чайка» состоится региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Самарской области.
В фестивале примут участие команды, представляющие муниципальные образования Самарской области, сформированные из участников (2 мужчины и 2 женщины) в возрасте от 18 до 49 лет, относящихся к VI-VIII ступеням комплекса ГТО и показавших лучшие результаты на муниципальном этапе.
Будут определены победители и призёры командного первенства в зимней комплексной эстафете ГТО и в соревнованиях по перетягиванию каната.
Команды, победители и призёры соревнований Фестиваля, награждаются памятными кубками и дипломами министерства спорта Самарской области, а участники команд – медалями.
Всем участникам Фестиваля вручается сувенирная продукция министерства спорта Самарской области.
Открытие фестиваля состоится 16 марта в 14:00, регистрация команд – с 12:30.
Организаторами Фестиваля являются министерство спорта Самарской области и государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».
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