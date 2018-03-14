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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре все еще не готов к работе каток "МТЛ Арена 2"

14 марта 2018 10:09
117
В Самаре все еще не готов к работе каток
Завершение работ по реконструкции планируется выполнить во втором полугодии 2018 года.

Спортивный комплекс "МТЛ Арена 2" на улице Советской Армии все еще не работает, хотя был торжественно открыт при участии официальных лиц еще в 2014 году.

Как сообщил 13 марта врио министра строительства Самарской области Александр Баландин, в настоящее время разработан проект реконструкции комплекса в части устройства системы дождевой канализации, получены положительные заключения госэксперизы по проектной и сметной документации.

"Завершение работ по реконструкции планируется выполнить во втором полугодии 2018 года, после чего будет обеспечена эксплуатация объекта", - заявил глава минстроя.

Напомним, комплекс с крытым катком открыли в 2014 году, однако практически сразу после этого он снова закрылся, толком не поработав. Год назад, весной 2017 года, стало известно, что в новом здании есть проблемы с ливневкой, и "МТЛ Арене 2" требуется реконструкция, пишет Самру.ру.
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