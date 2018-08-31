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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре впервые состоится финал Кубка России по триатлону

31 августа 2018 10:40
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В Самаре впервые состоится финал Кубка России по триатлону Место соревнований - 2 очередь набережной Волги.
Место соревнований - 2 очередь набережной Волги.

Впервые в Самаре! Наш регион 2 сентября примет финал Кубка России по триатлону. Это будет борьба самых сильных и выносливых! Плавание - 1,5 км, бег - 10 км, велосипед - 40 км. Место соревнований - 2 очередь набережной Волги, Полевой спуск. Старт в 8:00, сообщает Минспорта региона.
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