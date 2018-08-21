Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жителям Самары предложили определиться с использованием Фабрики-кухни
Жителям Самары предложили определиться с использованием Фабрики-кухни
Мусульмане мира отмечают Курбан-байрам Главная традиция праздника - это забой жертвенных животных.
Мусульмане мира отмечают Курбан-байрам
В Самаре в соревнованиях по плаванию команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство
В Самаре в соревнованиях по плаванию команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство
Подразделения бригады выполнили мероприятия первой очереди по приведению в высшие степени боеготовности.
Более 1,5 тыс. миротворцев подняли по тревоге в Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности
Ожидается, что инновационной технологией оборудуют баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce.
В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
Ущерб составил 1,58 миллиона рублей.
В Петербурге неизвестные угнали грузовик с 20 тоннами подсолнечного масла
Белка и Стрелка были главными знаменитостями СССР до полёта Юрия Гагарина. С ними фотографировались известные люди. Собак возили в школы и детские сады, чтобы продемонстрировать детям.
Дворняги-камикадзе. Как Белка и Стрелка слетали в космос и вернулись домой
Бой завершился вничью.
Александр Емельяненко показал разбитое лицо после боя с Тони Джонсоном
сегодня  Вторник, 21 августа, 09:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/08:
USD 67.18
0.3
EUR 76.72
0.54
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре в соревнованиях по плаванию команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство

21 августа 2018 09:12
24
В Самаре в соревнованиях по плаванию команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство
На счету наших спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.

20 августа в Самаре в бассейне ЦСК ВВС прошли соревнований третьего дня 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию. Армейские спортсмены-военнослужащие завоевали в этот день 10 медалей разного достоинства - 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.
В общекомандном зачете по итогам трех дней соревнований команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство. На счету наших спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград. На втором месте идет сборная Бразилии, в их активе 9 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград.

50-й чемпионат мира среди военнослужащих по плаванию завершится в Самаре 22 августа.

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
404
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
319
2 августа 2018  10:13
Отзывы болельщиков ЧМ-2018 о Самаре
Отзывы болельщиков ЧМ-2018 о Самаре
Они что писали в книгах отзывов интерактивной выставки «Самара 2018» и выставочного стенда города-организатора. ЧМ-2018
423
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7478
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7999
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7791
Весь список
Спорт в регионе
21 августа 2018  09:12
В Самаре в соревнованиях по плаванию команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство
В Самаре в соревнованиях по плаванию команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство
На счету наших спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград. Спорт в регионе
23
20 августа 2018  21:06
Бой завершился вничью.
Александр Емельяненко показал разбитое лицо после боя с Тони Джонсоном
 Бой завершился вничью.  Спорт в регионе
250
20 августа 2018  11:48
В Самаре проходит 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию
В Самаре проходит 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию
Он завершится 22 августа. Спорт в регионе
147
20 августа 2018  09:52
Футбольный матч на стадионе Самара-Арена прошел без нарушений Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.
Футбольный матч на стадионе Самара-Арена прошел без нарушений
Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Спорт в регионе
160
19 августа 2018  22:18
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов: "Мы должны прибавлять, и будем над этим работать"
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов: "Мы должны прибавлять, и будем над этим работать"
  Спорт в регионе
538
19 августа 2018  19:43
Следующий матч наша команда проведет 27 августа в Красноярске против местного
"Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена", который собрал 31652 зрителей, уступили столичному "Локомотиву" – 0:1
 Следующий матч наша команда проведет 27 августа в Красноярске против местного "Енисея". Спорт в регионе
460
19 августа 2018  17:08
В Самаре состоялся забег на Кубок главы города: фото Для детей до 10 лет был устроен отдельный забег.
В Самаре состоялся забег на Кубок главы города: фото
Для детей до 10 лет был устроен отдельный забег.
Спорт в регионе
393
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
584
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1162
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
885
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1518
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1300
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1341
Весь список

Фоторепортажи
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
652
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
697
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
481
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1893
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1899
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3501
Весь список

Мероприятия
В парке 30-летия Победы пройдет городской этап областного социального форума «Серебряный возраст»
В селе Сырейка Кинельского района пройдут городские соревнования «Рыбалка без границ»
В Самаре обсудили программу праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда