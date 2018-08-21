В Самаре в соревнованиях по плаванию команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство

24

20 августа в Самаре в бассейне ЦСК ВВС прошли соревнований третьего дня 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию. Армейские спортсмены-военнослужащие завоевали в этот день 10 медалей разного достоинства - 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.В общекомандном зачете по итогам трех дней соревнований команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство. На счету наших спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград. На втором месте идет сборная Бразилии, в их активе 9 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград.50-й чемпионат мира среди военнослужащих по плаванию завершится в Самаре 22 августа.

Фото pixabay.com