В Самаре в соревнованиях по плаванию команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство
21 августа 2018 09:12
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20 августа в Самаре в бассейне ЦСК ВВС прошли соревнований третьего дня 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию. Армейские спортсмены-военнослужащие завоевали в этот день 10 медалей разного достоинства - 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.
В общекомандном зачете по итогам трех дней соревнований команда Вооружённых Сил Российской Федерации вернула себе лидерство. На счету наших спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград. На втором месте идет сборная Бразилии, в их активе 9 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград.
50-й чемпионат мира среди военнослужащих по плаванию завершится в Самаре 22 августа.
Фото pixabay.com
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