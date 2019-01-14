В Самаре в городских соревнований по хоккею «Золотая шайба» участвуют 24 команды

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Как сообщалось ранее, в воскресенье, 13 января, на площади имени В.В. Куйбышева состоялось торжественное открытие городских соревнований по хоккею «Золотая шайба».В рамках открытия соревнований прошел матч группового этапа в возрастной группе 2004-2005 г.р. между командами «Фортуна» (Ленинский район) и «Звезда» (Советский район).«Хоккей является очень популярным зимним видом спорта. Наша задача и задача турнира сделать этот вид спорта более доступным, привлечь на турнир как можно больше участников и зрителей», - отметил руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа СамараУчастие в соревнованиях принимают 24 команды из девяти внутригородских районов Самары. Соревнования проводятся в 3-х возрастных категориях:- cтаршие юноши 2004-2005 г.р.- средние юноши 2006-2007 г.р.;- младшие юноши 2008-2009 г.р..Всего в рамках турнира состоится 46 игр. Матчи городских соревнований по хоккею «Золотая шайба» будут проводиться в спортивном комплексе «Орбита» по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 70А по 8 февраля 2019 года.Команды, занявшие первое место в своей возрастной группе, выйдут в областной этап турнира «Золотая шайба», сообщает горадминистрация.