В Самаре в "Лыжне России" участвовало 10350 человек

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По официальным данным сегодня, 10 февраля в Самаре на "Лыжне России"стартовало 10350 человек. Такой массовости ещё не было, сообщается в твиттере Минспорта региона.Напомним, соревнования "Лыжня России" прошли сегодня по всей стране.