В Самаре стартует заключительный этап Суперлиги по пляжному футболу
2 августа 2018 10:43
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Со 2-го по 5-е августа в Самаре пройдет заключительный, четвертый, этап Чемпионата России по пляжному футболу. Все игры пройдут на второй очереди набережной реки Волги (Первомайский спуск).
Перед заключительным этапом "Крылья" расположились на 8 строчке, но от 5 места их отделяет лишь один балл, и команда до последнего будет бороться за попадание в шестерку сильнейших команд, которые в Суперфинале разыграют медали Первенства России.
Расписание игр "Крыльев Советов" на самарском этапе:
02.08.2018 в 18:00 "Спартак" – "Крылья Советов"
03.08.2018 в 18:00 "Крылья Советов" – "Дельта"
04.08.2018 в 18:00 "Новатор" – "Крылья Советов"
05.08.2018 в 16:30 "Крылья Советов" – "Локомотив", пишет smr2018.ru.
Фото: pixabay.com
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