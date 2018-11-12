В Самаре состоятся всероссийские соревнования по фехтованию
12 ноября 2018 20:41
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В среду, 14 ноября в спорткомплексе «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253а) пройдут всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах на призы депутата Государственной Думы М.В.Дегтярёва. В турнире примут участие сильнейшие юниорки страны в возрасте до 24 лет. Церемония открытия состоится в 11:30.
Соревнования на призы депутата Государственной Думы ФС РФ, председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы М.В.Дегтярёва проводятся с 2011 года. Ежегодно в Самаре собираются сильнейшие фехтовальщицы из разных городов. В нынешнем году предварительные заявки уже подали 85 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Татарстана и других регионов. Турнир входит в систему отбора кандидатов в сборную РФ по фехтованию на шпагах, а также на участие в молодежном первенстве Европы - 2019, сообщает Минспорта региона.
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